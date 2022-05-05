05 мая 2022, 17:08
Водитель иномарки погиб после столкновения с деревом в Ростовской области
Смертельное ДТП произошло накануне в поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской области. Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом сообщил «Царьград».
В пресс-службе ГИБДД уточнили, что 31-летний автомобилист скончался на месте из-за серьезных травм.
В настоящий момент правоохранители выясняют точные обстоятельства гибели мужчины. После установления причин ДТП будет вынесено процессуальное решение.