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    05 мая 2022, 17:08

    Водитель иномарки погиб после столкновения с деревом в Ростовской области

    Оксана Лавнюженко

    Смертельное ДТП произошло накануне в поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской области. Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом сообщил «Царьград».

    В пресс-службе ГИБДД уточнили, что 31-летний автомобилист скончался на месте из-за серьезных травм.

    В настоящий момент правоохранители выясняют точные обстоятельства гибели мужчины. После установления причин ДТП будет вынесено процессуальное решение.