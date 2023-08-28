Происшествия 28 августа 2023, 16:52 Водитель иномарки погиб после столкновения машины с домом в Ленинградской области

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Смертельная авария произошла накануне в микрорайоне Плеханово города Волхов в Ленинградской области. Об этом сообщил Piter.TV.

По предварительной информации, водитель Toyota Land Cruiser, направляясь в сторону поселка Новая Ладога, не справился с управлением и врезался в здание.

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От полученных травм пострадавший скончался на месте. Сейчас правоохранители пытаются выяснить точную причину аварии.