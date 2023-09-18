18 сентября 2023, 10:24
Водитель иномарки отделался ушибами после падения с 200-метрового обрыва под Магаданом
Водитель Suzuki выжил после падения с 200-метрового обрыва под Магаданом
Водитель Suzuki SX4 упал с 200-метрового обрыва на Нюклинской косе в Магаданской области и отделался лишь ушибами и порезами. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.
Авария произошла на 23-м километре автодороги Солнечный — Ола в ночь на 18 сентября. Как уточнили в ГУ МВД по Магаданской области, автомобиль находился на смотровой площадке, и 39-летний водитель не рассчитал расстояние до обрыва. В результате иномарка съехала вниз на берег Охотского моря.
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Сообщения о ДТП поступили в МЧС и дежурную часть МВД. Сотрудники поисково-спасательного отряда выехали на место на квадроциклах. Часть пути они проехали по берегу моря, часть преодолели пешком. Автомобиль нашли, пострадавшего извлекли и передали медикам. Бригада скорой помощи доставила мужчину в районную больницу. В пресс-службе ГУ МЧС по региону отметили, что подобные происшествия обычно заканчиваются тяжелыми травмами, однако мужчине сильно повезло.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.
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