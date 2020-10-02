facebook_pixel
    02 октября 2020, 17:56

    Водитель иномарки несколько раз переехал пешехода в Тобольске

    Алена Макаренко

    Водитель Mitsubishi несколько раз переехал пешехода возле гостиницы «Славянская» в Тобольске Тюменской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

    Авария произошла 1 октября, около 21:50. По предварительным данным, поссорились двое мужчин. Один из них пьяным сел за руль машины и наехал на пешехода.

    У пострадавшего переломаны ребра, его доставили в больницу. Состояние потерпевшего оценивается как тяжелое, отметили в Департаменте здравоохранения. Мужчину отвезли в реанимацию ОБ № 3 со множественными травмами. После стабилизации состояния 2 октября его перевели в хирургическое отделение.

    Новости SMI.FM