Водитель иномарки насмерть сбила восьмилетнего мальчика на самокате в Волгоградской области | 360°

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Водитель иномарки насмерть сбила восьмилетнего мальчика на самокате в Волгоградской области

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ДТП с участием ребенка произошло накануне в городе Николаевске Волгоградской области. Женщина-водитель Toyota насмерть сбила восьмилетнего мальчика, который передвигался на самокате. Об это написал сайт kp.ru.

Как рассказали в правоохранительных органах, авария произошла во дворе дома № 173 на улице Луначарского. Женщина 55 лет, управляя иномаркой, не снизила скорость перед пешеходным переходом и наехала на ребенка, который двигался на трехколесном самокате.

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От полученных травм мальчик скончался на месте ДТП. Виновницу аварии могут отправить в колонию на 15 лет за содеянное.

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