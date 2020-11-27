27 ноября 2020, 17:18
Водитель иномарки насмерть сбил жительницу Новороссийска
Утром пятницы, 27 ноября, водитель иномарки насмерть сбил жительницу Новороссийска, пишет сайт «Юга.ру» со ссылкой на Instagram-аккаунт ОР ДПС ОГИБДД Управления МВД России по городу.
Уточняется, что приблизительно в 06:10 автомобилист за рулем Renault ехал по Анапскому шоссе. Неподалеку от дома № 6 была сбита 36-летняя женщина. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода.
Пострадавшая скончалась на месте он полученных в результате аварии травм. По факту произошедшего проводится проверка.