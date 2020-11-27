Водитель иномарки насмерть сбил жительницу Новороссийска

Уточняется, что приблизительно в 06:10 автомобилист за рулем Renault ехал по Анапскому шоссе. Неподалеку от дома № 6 была сбита 36-летняя женщина. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавшая скончалась на месте он полученных в результате аварии травм. По факту произошедшего проводится проверка.