Происшествия 02 мая 2023, 12:59 Водитель иномарки насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП в Курганской области

Читать 360tv в

Женщина попала под колеса легкового автомобиля в селе Шатрово Курганской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки сбил женщину, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Реклама

Отмечается, что спустя некоторое время мужчину задержали, сейчас специалисты устанавливают причины аварии.