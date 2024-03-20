20 марта 2024, 16:08
Водитель иномарки насмерть сбил школьника на зебре в Удмуртии
Смертельная авария произошла в удмуртском селе Первомайский. Жертвой стал 11-летний ребенок. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел ГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, школьника сбила иномарка Hyundai Getz под управлением 21-летнего водителя. Мальчик пересекал дорогу по зебре, когда на него наехала машина.
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Медики госпитализировали юного пациента, однако не смогли спасти его жизнь. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
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