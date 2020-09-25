Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Новосибирске

Водитель Hyundai Creta насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте в Новосибирске, сообщили представители ГУ МВД по региону.

По словам сотрудников ведомства, авария произошла в 5:50 на Хилокской улице в Ленинском районе. Мужчина 1954 года рождения ехал на иномарке в сторону выезда из города. В районе дома № 19 он наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть не по переходу, пишет «Царьград».

Пострадавший скончался на месте от полученных травм. В настоящий момент устанавливается личность погибшего.