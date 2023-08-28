28 августа 2023, 11:40
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Кургане
Смертельная авария произошла накануне на улице Станционной в Кургане. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по городу.
В ведомстве выяснили, что водитель автомобиля Toyota Avensis, двигаясь по улице Станционная, наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.
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По предварительной информации, мужчина вышел на проезжую часть из-за деревьев перед близко движущимся автомобилем. Сейчас полицейские выясняются все подробности случившегося.
Курган
ДТП
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