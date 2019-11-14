Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Башкирии

По информации издания, авария случилась в Давлекановском районе Республики Башкортостан на 1-м км автодороги Давлеканово - Буздяк. В среду 13 ноября житель Альшеевского района 43 лет ехал за рулем кроссовера Hyundai Creta. Водитель сбил двух мужчин в возрасте 47 и 48 лет. Один из пешеходов скончался, второй — госпитализирован.

Предполагается, что пострадавшие мужчины в момент ДТП находились на проезжей части и двигались в попутном направлении, а их одежда не имела светоотражающих элементов, которые позволяют пешеходу быть заметным для водителя.