Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Башкирии
Автомобиль Нуundаi Сrеtа сбил двух пешеходов в Башкирии. Один из них погиб, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на Госавтоинспекцию.
По информации издания, авария случилась в Давлекановском районе Республики Башкортостан на 1-м км автодороги Давлеканово - Буздяк. В среду 13 ноября житель Альшеевского района 43 лет ехал за рулем кроссовера Hyundai Creta. Водитель сбил двух мужчин в возрасте 47 и 48 лет. Один из пешеходов скончался, второй — госпитализирован.
Предполагается, что пострадавшие мужчины в момент ДТП находились на проезжей части и двигались в попутном направлении, а их одежда не имела светоотражающих элементов, которые позволяют пешеходу быть заметным для водителя.