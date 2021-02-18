Мужчина за рулем Kia Optima насмерть сбил пешехода на 38-м километре трассы Уфа — Белорецк в Челябинской области, написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Согласно предварительным данным, 28-летний водитель сбил человека, который переходил дорогу в неположенном месте. Автолюбитель пытался скрыться с места произошедшего. Он проехал около 300 метров и вернулся обратно.

Пострадавший умер от полученных травм по дороге в больницу. Представители правоохранительных органов составили на владельца иномарки протокол об оставлении места аварии. Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.