Происшествия 28 февраля 2023, 21:22 Водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку в Москве МВД: пешехода насмерть сбили на улице Менжинского в Москве Телеканал «360»

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В Москве пешеход оказался под колесами автомобиля. Пострадавший скончался, сообщили «360» в пресс-службе регионального МВД России.

На фотографии видно, что на месте ДТП нет светофора или пешеходного перехода. По информации ведомства, авария произошла около 19:50 по местному времени.

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«Наезд на пешехода. Пешеход — труп», — отметили в пресс-службе МВД.

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Источник «360» сообщил, что жертвой стала пенсионерка. Женщине было 68 лет. Ее сбил водитель, ехавший за рулем Toyota Land Cruiser.

По данным Telegram-канала дептранса, авария произошла в районе дома № 23 на улице Менжинского. Жертва пыталась перейти проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. На месте уже работают оперативные службы города. Движение в сторону Енисейской улицы по одной полосе заблокировано.

Обстоятельства ДТП выясняются.