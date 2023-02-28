28 февраля 2023, 21:22
Водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку в Москве
МВД: пешехода насмерть сбили на улице Менжинского в Москве
В Москве пешеход оказался под колесами автомобиля. Пострадавший скончался, сообщили «360» в пресс-службе регионального МВД России.
На фотографии видно, что на месте ДТП нет светофора или пешеходного перехода. По информации ведомства, авария произошла около 19:50 по местному времени.
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«Наезд на пешехода. Пешеход — труп», — отметили в пресс-службе МВД.
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Источник «360» сообщил, что жертвой стала пенсионерка. Женщине было 68 лет. Ее сбил водитель, ехавший за рулем Toyota Land Cruiser.
По данным Telegram-канала дептранса, авария произошла в районе дома № 23 на улице Менжинского. Жертва пыталась перейти проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. На месте уже работают оперативные службы города. Движение в сторону Енисейской улицы по одной полосе заблокировано.
Обстоятельства ДТП выясняются.
ДТП
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