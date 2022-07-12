Водитель иномарки насмерть сбил пассажира мопеда в Ростовской области

Серьезное ДТП произошло в Новохоперском районе Воронежской области. Водитель иномарки сбил водителя мопеда с пассажиром. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Ситуация произошла на третьем километре трассы Елань — Колено — Воробьевка — Новохоперск. Там мужчина за рулем Аudi A6 столкнулся с мопедом. В результате водитель и пассажир попали на проезжую часть. Пассажир мопеда скончался на месте происшествия. Водитель получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в медицинское учреждение.

«По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. После проверки будет вынесено процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.