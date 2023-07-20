Происшествия 20 июля 2023, 15:31 Водитель иномарки насмерть сбил 16-летнего велосипедиста в Новосибирской области

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В среду, 19 июля, водитель автомобиля Honda Legend насмерть сбил 16-летнего подростка, который передвигался на велосипеде. О случившемся написал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по региону.

Как выяснило следствие, иномарка на высокой скорости ехала со стороны Рогачева в сторону Лунной и сбила юношу, который пересекал проезжую часть по переходу.

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Пострадавший скончался в больнице от многочисленных травм. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.