Происшествия 22 ноября 2023, 15:00 Водитель иномарки наехал на женщину в Туле. Пострадавшую госпитализировали

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ДТП с участием автомобиля Chevrolet Lanos произошло накануне на улице Хворостухина в Туле. Мужчина за рулем иномарки наехал на женщину, написала «Тульская служба новостей» со ссылкой на местных соцсети.

Пострадавшую с травмами увезли в больницу. Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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С 13 по 19 ноября в Тульской области произошло 31 ДТП, в которых пострадали 44 человека, еще трое погибли.