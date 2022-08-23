23 августа 2022, 14:33
Водитель иномарки наехал на ребенка в Казани
ДТП с участием автомобиля Chevrolet произошло накануне на улице Декабристов в Казани. Водитель иномарки наехал на восьмилетнего малька. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал Region116.
По предварительной информации, автомобиль вылетел на тротуар и сбил ребенка. Водителю Chevrolet могло стать плохо.
В результате аварии восьмилетний мальчик был госпитализирован. Сейчас правоохранители уточняют точные обстоятельства случившегося.