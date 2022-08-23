Водитель иномарки наехал на ребенка в Казани

ДТП с участием автомобиля Chevrolet произошло накануне на улице Декабристов в Казани. Водитель иномарки наехал на восьмилетнего малька. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал Region116.

По предварительной информации, автомобиль вылетел на тротуар и сбил ребенка. Водителю Chevrolet могло стать плохо.

В результате аварии восьмилетний мальчик был госпитализирован. Сейчас правоохранители уточняют точные обстоятельства случившегося.