Водитель иномарки наехал на припаркованные автомобили в Краснодаре

Уточняется, что приблизительно в 06:00 мужчина за рулем машины Mazda ехал во дворе многоквартирного дома по улице Красных Партизан. Водитель не справился с управлением и столкнулся с припаркованными авто Nissan, Vortex, Mitsubishi и Skoda.

Виновник аварии сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. Жителю Краснодара вынесли постановление за отсутствие страховки. Он должен выплатить штраф в размере 800 рублей.