Происшествия 02 мая 2023, 15:52 Водитель иномарки на большой скорости врезался в дерево в Ростовской области

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ДТП произошло в Сальском районе Ростовской области. Там водитель иномарки не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево. Об этом сообщил rostovgazeta.ru со ссылкой на данные ГИБДД России по региону.

Авария случилась на трассе Сальск — Городовиковск. За рулем Toyota Camry находился 19-летний водитель. В какой-то момент он превысил допустимую скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина врезалась в дерево.

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В результате водитель и его 18-летний пассажир получили травмы. Их доставили в больницу.