Происшествия 20 июня 2023, 17:24 Водитель иномарки избил пешехода в Екатеринбурге за фото нарушения

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Водитель легкового автомобиля избил пешехода, который сфотографировал нарушение правил дорожного движения в городе Екатеринбурге. Об этом сообщил сайтtagilcity.ru.

Вечером 9 июня пешеход заметил неправильно припаркованный автомобиль BMW. Местный житель достал телефон и сфотографировал нарушение, это заметил владелец иномарки.

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Отмечается, что водитель начал отбирать у пешехода телефон, после чего толкнул его и пнул.