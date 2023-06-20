20 июня 2023, 17:24
Водитель иномарки избил пешехода в Екатеринбурге за фото нарушения
Водитель легкового автомобиля избил пешехода, который сфотографировал нарушение правил дорожного движения в городе Екатеринбурге. Об этом сообщил сайтtagilcity.ru.
Вечером 9 июня пешеход заметил неправильно припаркованный автомобиль BMW. Местный житель достал телефон и сфотографировал нарушение, это заметил владелец иномарки.
Реклама
Отмечается, что водитель начал отбирать у пешехода телефон, после чего толкнул его и пнул.
Екатеринбург
Реклама
Реклама