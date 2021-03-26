Водитель иномарки из Краснодара повредил 10 метров забора в ДТП

Водитель иномарки повредил 10 метров забора в момент аварии, которая произошла на улице 70-летия Октября в Краснодаре, сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

Мужчина за рулем машины Ford не учел безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Skoda. Водитель первой иномарки потерял управление и врезался в бордюр, а также металлический забор. Обоих автолюбителей доставили в больницу с различными травмами. Сейчас выясняются обстоятельства и детали произошедшего.