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    26 марта 2021, 16:42

    Водитель иномарки из Краснодара повредил 10 метров забора в ДТП

    Полина Петрова

    Водитель иномарки повредил 10 метров забора в момент аварии, которая произошла на улице 70-летия Октября в Краснодаре, сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

    Водитель иномарки из Краснодара повредил 10 метров забора в ДТП

    Мужчина за рулем машины Ford не учел безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Skoda. Водитель первой иномарки потерял управление и врезался в бордюр, а также металлический забор. Обоих автолюбителей доставили в больницу с различными травмами.

    Сейчас выясняются обстоятельства и детали произошедшего.