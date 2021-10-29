Водитель иномарки и его пес погибли в ДТП на Урале

На Урале произошла авария, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по региону.

ДТП случилось на 305-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. 33-летний водитель Honda Ascot при попытке обгона зацепил обочину и врезался в бетонный столб. В результате удара машину разорвало на две части. Автомобилист и его пес, находившийся в салоне, погибли. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.