Водитель и врач скорой пострадали в ДТП с фурой в Петербурге

Ольга Чеснокова Водитель и врач скорой помощи получили травмы средней тяжести после столкновения с фурой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД. ДТП произошло на 20-м километре внешнего кольца КАД 12 сентября. Грузовой автомобиль DAF наехал на машину скорой помощи. В результате дорожного происшествия водитель и врач получили травмы средней тяжести. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Поделиться статьей









