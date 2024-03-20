Происшествия 20 марта 2024, 15:36 Водитель и три пассажира пострадали при столкновении автобуса со столбом в Нижнем Новгороде

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Авария с участием маршрутки произошла утром на улице Ванеева. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил столб. Водителю и трем пассажирам потребовалась госпитализация.

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Правоохранители организовали проверку. Обстоятельства ДТП взяли на контроль и сотрудники прокуратуры.