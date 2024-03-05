Происшествия 05 марта 2024, 08:22 Водитель и пассажиры авто погибли при столкновении с КамАЗом в Самарской области ГИБДД: в Самарской области в ДТП с грузовиком 3 человека погибли, 4 пострадали

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Ночью 5 марта на трассе в Самарской области произошла смертельная авария. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Три человека погибли, сообщила ГИБДД.

Авария произошла в 02:40 (01:40 по московскому времени) на 55-м километре трассы А300. Водитель Opel Zafira ехал из Казахстана в Самару и в разрешенном для таких маневров месте выехал на полосу встречного движения, но столкнулся с груженым гипсокартоном КамАЗом.

ГИБДД Самарской области / Telegram

«На месте погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Четыре пассажира доставлены в больницу. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщил начальник ОГИБДД МВД России по Волжскому району Дмитрий Баландов.

В Челябинской области при столкновении двух легковых авто погибли супруги и двое детей. В них врезался Hyundai, который решил обогнать другие машины и выехал на встречную полосу.