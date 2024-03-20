Происшествия 20 марта 2024, 17:46 Водитель и пассажирка «Волги» пострадали при столкновении с эвакуатором в Ивановской области

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Два человека получили серьезные травмы в дорожной аварии, которая произошла на дороге Шуя — Ковров в Ивановской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Согласно предварительным данным, 20-летний водитель «Волги» выехал на полосу встречного движения и практически лоб в лоб столкнулся с эвакуатором Мitsubishi.

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Молодому человеку и его пассажирке потребовалась госпитализация. Сама легковушка превратилась в груду металла.