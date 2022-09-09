Водитель и пассажир такси пострадали в ДТП на Люблинской в Москве — источник | 360°

Эксклюзив 09 сентября 2022, 09:32 Поделиться Telegram

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Viber Водитель и пассажир такси пострадали в ДТП на Люблинской в Москве — источник Источник «360»: в массовом ДТП в Москве пострадали водитель и пассажир такси

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Массовое ДТП произошло на Люблинской улице в Москве. В результате произошедшего водитель и пассажир такси пострадали. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Авария случилась в районе дома № 7/2. Столкнулись две иномарки и «Газель». Двух пострадавших осмотрели спасатели. В результате обоих госпитализировали.

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Обстоятельства ДТП уточняются.

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