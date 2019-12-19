19 декабря 2019, 13:39
Водитель и пассажир пострадали в аварии с экскаватором
Немецкий автомобиль Audi столкнулся с экскаваторов на Большой Морской улице в Севастополе. Водителя и пассажира иномарки госпитализировали. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
На Большой Морской улице проходят работы по реконструкции с участием строительной техники.
«Водитель, управляя экскаватором, двигался по улице Большой Морской со стороны площади Лазарева в направлении площади Ушакова. В районе дома № 15 при перестроении влево не уступил дорогу автомобилю Audi под управлением водителя 1993 года рождения, который двигался слева в попутном направлении по своей полосе без изменения движения», — отметила пресс-служба.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.