Водитель и пассажир пострадали в аварии на юго-востоке Москвы

Машина такси попала в аварию на улице 2-я Институтская на юго-востоке Москвы. Как сообщил источник «360», водитель не справился с управлением и машина влетела в барьерное ограждение.

Прибывшие на место врачи забрали пострадавших в больницу с травмами. По предварительным данным, водитель и его пассажирка получили переломы ног.



Что стало причиной аварии пока неизвестно. Официального подтверждения этой информации нет.