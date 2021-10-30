30 октября 2021, 23:36
Водитель и пассажир пострадали в аварии на юго-востоке Москвы
Машина такси попала в аварию на юго-востоке Москвы
Машина такси попала в аварию на улице 2-я Институтская на юго-востоке Москвы. Как сообщил источник «360», водитель не справился с управлением и машина влетела в барьерное ограждение.
Прибывшие на место врачи забрали пострадавших в больницу с травмами. По предварительным данным, водитель и его пассажирка получили переломы ног.
Что стало причиной аварии пока неизвестно. Официального подтверждения этой информации нет.