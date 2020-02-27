Водитель и пассажир мотоцикла пострадали в ДТП в Сочи

Мотоцикл столкнулся с отечественной легковушкой вечером 26 февраля в микрорайоне Мамайка.

Старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев рассказал, что водитель и пассажир мотоцикла получили серьезные травмы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.