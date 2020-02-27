    27 февраля 2020, 13:18

    Водитель и пассажир мотоцикла пострадали в ДТП в Сочи

    Ирина Нагайникова

    26 февраля на трассе в Сочи столкнулись мотоцикл и автомобиль ВАЗ-2110. Двое человек пострадали, сообщил сайт «Юга.ру».

    Мотоцикл столкнулся с отечественной легковушкой вечером 26 февраля в микрорайоне Мамайка.

    Старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев рассказал, что водитель и пассажир мотоцикла получили серьезные травмы.

    Обстоятельства происшествия устанавливаются.