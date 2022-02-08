08 февраля 2022, 17:26
Водитель и пассажир Lada погибли при столкновении с грузовиком в Татарстане
В Республике Татарстан в ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
Как сообщает inkazan.ru, возле села Екатериновка столкнулись ВАЗ-2114 и грузовик Mercedes-Benz.
По словам очевидцев, легковой автомобиль на большой скорости влетел под груженый кирпичами стоящий на обочине грузовик. Шансов выжить у находившихся в легковушке практически не было.
По предварительным данным, 43-летний водитель Lada потерял управление. Точные причины ДТП установит доследственная проверка.