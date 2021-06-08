Водитель и охранник «спасли» разлившееся пиво во Вьетнаме

Во Вьетнаме водитель, перевозивший на байке партию пива в магазин, не справился с управлением и уронил бутылки. Однако водитель не растерялся и сразу придумал, что делать. На помощь ему пришел охранник магазина. Об этом РИА ФАН рассказала русская местная жительница.

Байки и мотоциклы являются основным видом транспорта во Вьетнаме. На них же перевозят продукты со складов в магазине.

Перевозя партию пивных бутылок, водитель байка не справился с управлением. Байк перевернулся, а часть бутылок разбилась. Видимо, решив, что «сгорел сарай — гори и хата», водитель уселся прямо на дороге и принялся допивать улелевший товар. Вскоре к нему на помощь пришел охранник из ближайшего магазина. Удалось ли товарищам прикончить партию — нес ообщается.