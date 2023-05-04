Происшествия 04 мая 2023, 18:21 Водитель и фельдшер пострадали в ДТП в Саратовской области

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В Балашовском районе Саратовской области в результате дорожной аварии пострадали водитель и фельдшер скорой помощи. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на заявление министра здравоохранения региона Олега Костина.

ДТП произошло на трассе Пенза — Балашов — Михайловка недалеко от населенного пункта Большой Мелик. Другие подробности дорожного инцидента не озвучиваются.

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В пресс-службе регионального ГИБДД добавили, что пострадавших увезли в Балашовскую районную больницу. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.