Водитель и его ребенок были госпитализированы после ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области в результате лобового столкновения на федеральной трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский автомобилей Toyota Avensis и Audi A6 водитель первой машины и его 12-летний ребенок были госпитализированы с травмами.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на информацию регионального ГУ МВД, ехавшая в сторону Волгограда Toyota Avensis под управлением 47-летнего водителя врезалась в Audi A6.

О подробностях столкновения пока не сообщается. Но, судя по фотографиям с места происшествия и состоянию на них машин, удар был очень сильным.

Третьим участником этой аварии едва не стал бензовоз DAF, который, уходя от столкновения, оказался в кювете. Но ремонта не избежать и ему.

О состоянии пострадавших пока неизвестно.