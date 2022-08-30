Водитель и его новорожденный ребенок стали жертвами ДТП на Кубани

В Краснодарском крае произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил «Царьград».

Две машины столкнулись на 11-м километре трассы Славянск-на-Кубани — село Ачуев. Lada Priora выехала на полосу встречного движения, где врезалась в ВАЗ-2109.

В результате ДТП погиб водитель второго авто и его новорожденный ребенок. Жена и шестилетняя дочь автомобилиста пострадали и попали в больницу. Водитель Lada и его пассажир также получили травмы. Их госпитализировали.