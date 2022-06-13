Водитель и два пассажира пострадали в результате ДТП с автобусом в Подмосковье

Водитель и два пассажира автобуса в подмосковной Лобне попали в больницу с травмами в результате ДТП. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла на улице Победы в 16:30. По данным источника «360», автобус маршрута № 2 врезался в столб. Собеседник канала сообщил о пяти пострадавших, однако в МВД подтвердили данные о троих.

«По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, управляя автобусом ЛиАЗ и следуя по городскому маршруту, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на препятствие. Водитель и два пассажира доставлены в медучреждение», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

На месте работают сотрудники ДПС. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.