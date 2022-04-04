Водитель и два пассажира иномарки погибли в аварии с КамАЗом в Свердловской области

В пятницу, 1 апреля, примерно в шесть часов вечера под поселком Белоярский, на девятом километре трассы в Свердловской области, произошла серьезная авария, унесшая жизнь трех человек.

Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на сведения пресс-службы региональной Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля Hyundai потерял управление и вылетел на полосу встречного движения. В лобовом столкновении с двигавшимся навстречу грузовиком КамАЗ погиб водитель иномарки и два его попутчика.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что причиной неожиданного выезда Hyundai на встречную полосу стал сильный снегопад. Выясняют все детали трагического происшествия. ГИБДД напоминает водителям об особой бдительности на дороге в непогоду и рекомендует отказаться от рискованных маневров в условиях плохой видимости.