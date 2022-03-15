Водитель Hyundai протаранил Daewoo в Оренбурге

Правоохранительные органы Оренбурга выясняют все подробности ДТП, в котором пострадал годовалый ребенок. На данный момент известно, что в минувшие выходные на 10-м километре автодороги «Обход Оренбурга» случилась авария с участием Hyundai и Daewoo Nexia.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на Управление МВД по Оренбургской области, оба автомобиля двигались в направлении улицы Гаранькина. Неожиданно водитель Hyundai нарушил безопасную дистанцию и въехал в Daewoo Nexia, протаранив иномарку. Из-за серьезного удара пострадал годовалый малыш, ехавший в Daewoo. Родители отвезли младенца в травмпункт, где ему оказали необходимую медпомощь.

В Госавтоинспекции заявили, что по факту произошедшего будет инициирована проверка.