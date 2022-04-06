Водитель Hyundai погиб на Кубани

В Краснодарском крае случилось ДТП, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла накануне на дороге хутор Стефановский — хутор Новоивановский — станица Дербентская. По предварительной информации, водитель иномарки Hyundai превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и перевернулась. 35-летний мужчина, сидевший за рулем, скончался от полученных травм. Его пассажирка выжила. Ее доставили в больницу.