Водитель Hyundai насмерть сбил велосипедиста в Ивановской области

ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста произошло вечером 17 августа на 25-м километре трассы Тейково — Гаврилов Посад в Ивановской области. Об этом написал «Царьград».

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, 21-летний водитель Hyundai Accent врезался в 60-летнего мужчину, который ехал по дороге на велосипеде. Приехавшие на помощь медики пытались реанимировать пострадавшего, но не смогли. Мужчина скончался по дороге в больницу.

Установлено, что велосипедист двигался по трассе без светоотражающих элементов на одежде и велосипеде. По факту случившегося проводится проверка.