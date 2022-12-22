Происшествия 22 декабря 2022, 17:04 Водитель грузового автомобиля насмерть сбил человека на обочине в Ростовской области

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Авария с участием грузовой машины произошла на автомобильной трассе Ростов—Волгодонск. В результате ДТП погиб мужчина, сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель грузовой машины решил обогнать автомобиль. Выехав на встречную полосу, он не заметил проходящегося в тот момент человека на обочине.

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В результате такого маневра автомобиль откинул пешехода на несколько метров, от полученных травм пострадавший скончался.

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