Водитель грузовика врезался в КамАЗ с рабочими в Новосибирской области

Серьезное ДТП произошло в Болотнинском районе Новосибирской области. Там грузовик столкулся с КамАЗом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Ситуация произошла в среду, 16 марта. Грузовиком Isuzu управлял житель Кемеровской области. Он двигался по трассе Р-255 «Сибирь» в сторону города Кемерово. Столкновение с КамАЗ, в котором ехали дорожные рабочие, произошло на шестом километре дороги. В результате столкновения водитель грузовика скончался на месте происшествия. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.