Водитель грузовика устроил серьезное ДТП в Петербурге
Водитель грузовика выехал на встречную полосу и устроил серьезное ДТП в Петербурге. В результате пострадали два человека. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла 26 сентября на 77-м километре автодороги «Кола».
По предварительной информации, неустановленный водитель за рулем «Газели», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo.
В результате ДТП водитель «Газели» получил травмы средней степени тяжести. Водителя Chevrolet Avео госпитализировали в тяжелом состоянии. Проводится проверка.