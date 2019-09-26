  • Водитель грузовика устроил серьезное ДТП в Петербурге

    26 сентября 2019, 15:55

    Ольга Чеснокова

    Водитель грузовика выехал на встречную полосу и устроил серьезное ДТП в Петербурге. В результате пострадали два человека. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

    Авария произошла 26 сентября на 77-м километре автодороги «Кола».

    По предварительной информации, неустановленный водитель за рулем «Газели», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo.

    В результате ДТП водитель «Газели» получил травмы средней степени тяжести. Водителя Chevrolet Avео госпитализировали в тяжелом состоянии. Проводится проверка.