16 марта 2023, 14:42
Водитель грузовика снес фонарный столб на территории Нижегородского кремля
В Нижнем Новгороде на территории кремля водитель грузовика угодил в аварию. Он снес фонарный столб, а после врезался в сугроб. Об этом написал сайт newsnn.ru.
Как уточнили в ГБУ «Нижегородский кремль», инцидент произошел при вывозе снега с территории достопримечательности. Во время спуска с Ивановского съезда водитель не справился с управлением и съехал на обочину.
Реклама
Сейчас в причинах ДТП разбираются механик и главный инженер учреждения.
Реклама
ДТП
Реклама
Реклама