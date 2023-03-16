Происшествия 16 марта 2023, 14:42 Водитель грузовика снес фонарный столб на территории Нижегородского кремля

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В Нижнем Новгороде на территории кремля водитель грузовика угодил в аварию. Он снес фонарный столб, а после врезался в сугроб. Об этом написал сайт newsnn.ru.

Как уточнили в ГБУ «Нижегородский кремль», инцидент произошел при вывозе снега с территории достопримечательности. Во время спуска с Ивановского съезда водитель не справился с управлением и съехал на обочину.

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Сейчас в причинах ДТП разбираются механик и главный инженер учреждения.

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