Происшествия 19 января 2023, 17:48 Водитель грузовика скончался во время ДТП на МКАД в Москве

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Смертельная авария с участием автомобилей Kia и Volvo, а также грузовика произошла накануне на втором километре МКАД в Москве. Об этом написал «Царьград».

По предварительной информации, большегруз врезался в разделитель и смял под собой машину такси и еще один легковой автомобиль. Водитель грузовика скончался на месте ДТП, сообщили «Дни.ру».

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Сейчас в причинах аварии разбираются правоохранители. Информации о других погибших и пострадавших не поступало.

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