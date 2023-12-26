Происшествия 26 декабря 2023, 14:38 Водитель грузовика сбил трех человек на трассе в Ставропольском крае

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В Кочубеевском округе Ставропольского края водитель грузовика сбил трех человек, которые ремонтировали колесо у края проезжей части дороги. Об этом написал RT, ссылаясь на Telegram-канал региональной госавтоинспекции.

Водитель сначала врезался в грузопассажирскую «Газель Соболь», а затем сбил троих пешеходов.

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Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Полиция проводит расследование.