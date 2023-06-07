Происшествия 07 июня 2023, 14:45 Водитель грузовика сбил пенсионера на пешеходном переходе во Владимирской области

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ДТП, в котором пострадал 62-летний мужчина, произошло накануне в городе Александров Владимирской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по региону.

Водитель автомобиля «ГАЗ», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по Красному переулку в сторону улицы Революции и на пешеходном переходе сбил пенсионера. После этого грузовик влетел в забор детской инфекционной больницы.

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Мужчину с травмами различной степени тяжести увезли в больницу. О других пострадавших не сообщается.