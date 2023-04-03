Эксклюзив 03 апреля 2023, 06:55 Водитель грузовика с бытовой химией погиб на МКАД Водитель грузовика погиб после столкновения с отбойником на 39-м км МКАД РИА «Новости»

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На 39-м километре МКАД грузовик въехал в разделительное ограждение. Водитель погиб, сообщил источник «360».

Авария случилась 3 апреля около двух часов ночи на юго-западе Москвы. Грузовик Volvo с полуприцепом, груженым бытовой химией, врезался в отбойник. Водитель погиб.

Запись камеры видеонаблюдения показал Дептранс Москвы. На ней видно, что грузовик двигался по крайней правой полосе, но в какой-то момент резко повернул и въехал в отбойник у крайней левой. Тент кузова большегруза порвался, груз рассыпался по дороге. Движение на 39-м километре МКАД временно ограничили, свободными оставались только первая, вторая и третья полосы по внутренней стороне и первая, вторая, третья по внешне. К 06:25 проезжую часть освободили.

Другая авария ночью случилась в Троицком административном округе. Автомобиль BMW столкнулся с такси Kia. Водитель второй машины погиб.