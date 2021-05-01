Водитель грузовика раскрыл подробности смертельной аварии на Ставрополье

Микроавтобус с юными спортсменками из Волгограда попал в смертельную аварию на трассе в Ставропольском крае. Как рассказал «360» водитель грузовика Виталий, его обогнали два автомобиля: иномарка и «девятка». Первую машину он пропустить успел, а вторая въехала в его колесо, когда он завершал маневр.

По словам Виталия, за водительскую карьеру подобных ситуаций у него не было. Всегда удавалось избежать аварии.

«Выскочили паровозиком — один, а потом второй выскочил. Первого я пропустил, а второго просто не видно было. Вторая машина — это „девятка“. Он же ударился в колесо, там все вывернуло — и грузовик стал неуправляемым и начал переворачиваться», — рассказал водитель.

Он отметил, что времени на совершение маневра у него просто не оставалось. Тем более что ВАЗ прятался за иномаркой и его появление стало полной неожиданностью.

По словам Виталия, если бы он понимал последствия аварии, то увел бы грузовик в поле через обочину.

Водитель грузовика рассказал, что когда машина начала переворачиваться, его выкинуло сначала с сиденья, а потом и из кабины.

«Сначала ничего не было. Потом уже ключица заболела, шея, руку разрезал, колено болит и голова. Шоковое состояние», — рассказал он.

Виталий пояснил, что владелец «девятки» не пострадал, а водитель маршрутки был весь забинтован и в крови.

«Была бы ровная дорога, я бы максимально ушел далеко вправо. Ударилась бы эта девятка в прицеп, по-другому бы было», — подчеркнул Виталий.

В СМИ появились кадры с моментом аварии. На них видно, как водитель «девятки» идет на обгон, но понимает, что у него не получается, пытается вернуться в свой ряд и задевает колесо большегруза. От удара грузовик перевернулся, а его прицеп накрыл микроавтобус, где находились дети.

Как напомнил сайт kp.ru, в аварии погибли пять девочек из детской баскетбольной команды из Волгограда. Еще 13 человек, девять из которых дети, получили серьезные травмы. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил в регионе 3 мая траур.

Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшим выделят по 200 тысяч рублей, а получившим тяжкий вред здоровью эту сумму удвоят.