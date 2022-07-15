Водитель грузовика протаранил дом в Звенигороде и оставил инвалида без единственного жилья

Днем 14 июля грузовик протаранил забор частного дома, а также саму жилую постройку. Во время ДТП в здании никого не было. Здание в результате аварии серьезно пострадало — половина конструкции оказалась разрушена. Этот дом оказался единственным жильем хозяйки, которая находится сейчас в больнице.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали, что все случилось в 16:42. По предварительной информации и со слов водителя грузовика, автомобиль съехал в кювет из-за технической неисправности. Там добавили, что в результате ДТП никто не пострадал.

«360» связался с водителем самосвала. У мужчины попытались узнать, что случилось в момент ДТП и почему он врезался в дом. Однако собеседник не смог ответить на вопрос — он пояснил, что плохо понимает русский язык.

В распоряжении телеканала оказалась копия письменного объяснения водителя. Из него следует, что мужчина «потерял управление автомобиля и совершил наезд на забор».

По словам Елены Ходоровской — владелицы дома, она в нем постоянно проживала и была там прописана, об аварии она узнала от соседей.

Мне соседи прислали фото. У меня нет родственников, я не знаю, что мне делать. <…> Крыша разрушена, первый дождь там зальет все. Он просто сложится, мне кажется, как карточный домик Елена Ходоровская собственник разрушенного дома

Женщина находится в шоке от произошедшего и не представляет, где будет жить. По ее словам, она еще не узнавала, окажут ли ей помощь в связи с ДТП.